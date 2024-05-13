Правительство поддержало ужесточение ответственности за скрытые номера

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. МВД в январе предложило ужесточить наказание

Фото: Агентство «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за изменение или скрытие автомобильных номеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

МВД разработало поправки в статью 12.2 КоАП, предусматривающие ужесточение ответственности за сокрытие номеров на автомобилях и езду без них, в январе.

Документ ужесточает наказание за управление транспортным средством с номерами, оборудованными с применением устройств, которые не позволяют их определить или позволяют их видоизменить или скрыть.

В МВД предложили выделить такие правонарушения в специальный состав и ввести административное наказание — лишать водительских прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией таких устройств. За повторную езду со скрытыми номерами или без них также предлагается лишать прав на срок до полутора лет.

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. К материалам, которые скрывают номер, относятся в том числе искусственные (картон, бумага, шторки) или природные (листья, снег, грязь) материалы.

Привлечь к ответственности водителя могут и за устройство, которое видоизменяет или закрывает государственный знак. В этом случае будет достаточно самого наличия этого устройства.