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Правительство поддержало ужесточение ответственности за скрытые номера

«Интерфакс»: правительство поддержало ужесточение наказания за скрытые номера
Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. МВД в январе предложило ужесточить наказание
Фото: Агентство «Москва»
Фото: Агентство «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об административной ответственности за изменение или скрытие автомобильных номеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

МВД разработало поправки в статью 12.2 КоАП, предусматривающие ужесточение ответственности за сокрытие номеров на автомобилях и езду без них, в январе.

Документ ужесточает наказание за управление транспортным средством с номерами, оборудованными с применением устройств, которые не позволяют их определить или позволяют их видоизменить или скрыть.

В МВД предложили выделить такие правонарушения в специальный состав и ввести административное наказание — лишать водительских прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией таких устройств. За повторную езду со скрытыми номерами или без них также предлагается лишать прав на срок до полутора лет.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. К материалам, которые скрывают номер, относятся в том числе искусственные (картон, бумага, шторки) или природные (листья, снег, грязь) материалы.

Привлечь к ответственности водителя могут и за устройство, которое видоизменяет или закрывает государственный знак. В этом случае будет достаточно самого наличия этого устройства.

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Теги
Михаил Переходько
автомобильные номера штрафы административная ответственность правительство МВД
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