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У Индонезии задержали судно под флагом России из-за незаконного вылова

Власти Индонезии задержали судно с флагом России из-за незаконного вылова
Власти Индонезии задержали судно с 12 гражданами страны и 18 иностранцами на борту. Оно шло под российским флагом. Экипаж подозревают в незаконной ловле 30 т рыбы с помощью тралов
Фото: DJPSDKP
Фото: DJPSDKP

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии задержало иностранное рыболовецкое судно, на мачте которого был российский флаг, передает агентство Antara. Его экипаж подозревают в незаконном вылове рыбы.

Месяц назад за его деятельностью начали следить в управлении рыболовством страны. Операцией непосредственно руководил исполняющий обязанности генерального директора по надзору за морскими и рыбными ресурсами (PSDKP) Панг Нугрохо Саксоно.

Арафурское море находится на востоке Индийского океана между Австралией и Новой Гвинеей. Западная часть последней принадлежит Индонезии.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В ходе допроса шкипер судна признался, что он покинул свою родную страну в мае 2023 года и с 12 января 2024 года ловил рыбу в индонезийских водах.

На борту судна находились 12 граждан Индонезии и 18 иностранцев.

С помощью применения запрещенных орудий лова, а именно рыболовных тралов, судно смогло поймать 30 т рыбы разных видов, пишет Antara.

«Это судно доставляет беспокойство рыбакам. Использование тралов наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб, который наносится, намного превышает экономические потери», — сказал представитель надзора.

Власти Индонезии также задержали второе судно водоизмещением 157 т, которое находилось в Проболинго, городе на побережье Восточной Явы. Его подозревают в оказании помощи рыболовецкому судну, что оно поставляло ему продукты питания и топливо. Оба судна доставили на военную базу в провинции Малуку для дальнейшей проверки.

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Задержание прошло в рамках приказа министра морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно о приоритетном внимании к экологической устойчивости.

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В конце апреля пресс-служба прокуратуры Сахалина сообщила, что двух жителей острова обвинили в незаконной добыче краснокнижной рыбы. Ущерб, который они причинили водным биоресурсам, превысил 30 млн руб. В марте суд постановил взыскать почти 240 млн руб. за незаконный вылов минтая в Охотском море у берегов Камчатки с компании «Северо-Курильская база сейнерного флота».

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Георгий Смирнов
При участии
Анастасия Серова
Индонезия флаг России судно вылов рыбы
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