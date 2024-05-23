У Индонезии задержали судно под флагом России из-за незаконного вылова
Министерство морских дел и рыболовства Индонезии задержало иностранное рыболовецкое судно, на мачте которого был российский флаг, передает агентство Antara. Его экипаж подозревают в незаконном вылове рыбы.
Месяц назад за его деятельностью начали следить в управлении рыболовством страны. Операцией непосредственно руководил исполняющий обязанности генерального директора по надзору за морскими и рыбными ресурсами (PSDKP) Панг Нугрохо Саксоно.
Арафурское море находится на востоке Индийского океана между Австралией и Новой Гвинеей. Западная часть последней принадлежит Индонезии.
В ходе допроса шкипер судна признался, что он покинул свою родную страну в мае 2023 года и с 12 января 2024 года ловил рыбу в индонезийских водах.
На борту судна находились 12 граждан Индонезии и 18 иностранцев.
С помощью применения запрещенных орудий лова, а именно рыболовных тралов, судно смогло поймать 30 т рыбы разных видов, пишет Antara.
«Это судно доставляет беспокойство рыбакам. Использование тралов наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб, который наносится, намного превышает экономические потери», — сказал представитель надзора.
Власти Индонезии также задержали второе судно водоизмещением 157 т, которое находилось в Проболинго, городе на побережье Восточной Явы. Его подозревают в оказании помощи рыболовецкому судну, что оно поставляло ему продукты питания и топливо. Оба судна доставили на военную базу в провинции Малуку для дальнейшей проверки.
Задержание прошло в рамках приказа министра морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно о приоритетном внимании к экологической устойчивости.
РБК направил запрос в посольство России в Индонезии и в Агентство морской безопасности Индонезии
В конце апреля пресс-служба прокуратуры Сахалина сообщила, что двух жителей острова обвинили в незаконной добыче краснокнижной рыбы. Ущерб, который они причинили водным биоресурсам, превысил 30 млн руб. В марте суд постановил взыскать почти 240 млн руб. за незаконный вылов минтая в Охотском море у берегов Камчатки с компании «Северо-Курильская база сейнерного флота».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования