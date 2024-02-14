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Политика ,  
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Автор мирного плана по Украине стал лидером на выборах главы Индонезии

Автор мирного плана по Украине Cубианто стал лидером на выборах главы Индонезии
На президентских выборах в Индонезии лидирует министр обороны Прабово Субианто. Летом 2023 года он предложил направить миротворцев в зону конфликта на Украине и провести новые референдумы на спорных территориях
Прабово Субианто
Прабово Субианто (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто побеждает на президентских выборах, набрав около 59% голосов, сообщает Reuters со ссылкой на три разных экзитпола. Его оппоненты, бывший губернатор Джакарты Басведан Анис и бывший губернатор Явы Ганджар Праново, получают 25 и 17,7% соответственно.

Действующий президент Джоко Видодо (или, как называют его в народе, Джокови) не мог баллотироваться на третий срок и поддержал Субианто. При этом новым вице-президентом может стать его 36-летний сын Гибран Ракабуминг Рака — таким образом политик пытается сохранить определенное влияние в правительстве, считают опрошенные Reuters аналитики.

В октябре конституционный суд Индонезии ввел послабления в закон, прежде запрещавший занимать этот пост людям младше 40 лет. Критики действующего индонезийского лидера обвиняют его в попытках создать политическую династию, пишет The Wall Street Journal.

Субианто принадлежит к одной из наиболее влиятельных семей Индонезии: его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. В 1983 году он женился на дочери диктатора Мухаммеда Сухарто, руководившего страной с 1966 по 1998 год. В 1998 году он был уволен из спецназа из-за подозрений в организации похищений политических оппонентов своего тестя. Впоследствии они не подтвердились, однако не раз всплывали в ходе предвыборной гонки. Субианто их отрицает и называет обвинения политически мотивированными.

МИД Украины фразой «не сработает» оценил мирный план Индонезии
Политика
Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

После падения режима Сухарто Субианто остался в политике и даже основал собственную партию, «Гериндра». Нынешние президентские выборы для него уже третьи: в 2014 и 2019 годах он уступил Видодо. После второго поражения Субианто его сторонники вышли на улицы с акцией протеста, которая переросла в столкновения с полицией.

Спустя всего несколько месяцев Видодо предложил своему оппоненту пост министра обороны. Самым его заметным достижением на этой должности стал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который он представил на азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в июне 2023 года.

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Захарова сравнила мирный план Индонезии с минскими соглашениями
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Мария Захарова

Документ предполагал:

  • немедленное прекращение огня;
  • отвод войск на 15 км от линии соприкосновения;
  • развертывание миротворцев в демилитаризованной зоне;
  • организацию ООН референдумов на спорных территориях.

Индонезийский мирный план был отвергнут как Москвой, так и Киевом.

Субианто пообещал продолжить курс, начатый Видодо. Политик также неоднократно положительно высказывался в отношении России. В июне 2023 года министр обороны провел встречу с послом России в Джакарте Людмилой Воробьевой, на которой пообещал развивать двусторонние отношения, а в сентябре того же года назвал российский народ своим другом. Политик при этом подчеркнул, что его страна придерживается политики неприсоединения к тем или иным блокам и одинаково уважает все страны. «Мы уважаем США, уважаем Китай, уважаем Россию, уважаем Индию, уважаем Японию. По сути, мы уважаем все страны», — заявил Субианто (цитата по ТАСС).

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Индонезия выборы президента Украина Джоко Видодо
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