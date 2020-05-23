В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

У всех из них была выявлена пневмония. Общее число летальных исходов в столице выросло до 1993 человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались еще 59 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У умерших также была подтверждена пневмония.

Общее число жертв в Москве выросло до 1993 человек. За прошлые сутки в столице зарегистрировали 67 умерших. Город остается на первом месте по числу жертв среди других регионов.

По данным федерального оперативного штаба, по состоянию на 23 мая в России подтверждено 335,8 тыс. случаев заражения, из них 9434 выявили за последние сутки. В Москве за этот период выявили 3190 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных выросло до 161,3 тыс.