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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

У всех из них была выявлена пневмония. Общее число летальных исходов в столице выросло до 1993 человек
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались еще 59 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У умерших также была подтверждена пневмония.

Общее число жертв в Москве выросло до 1993 человек. За прошлые сутки в столице зарегистрировали 67 умерших. Город остается на первом месте по числу жертв среди других регионов.

Власти Москвы назвали долю жителей с иммунитетом к коронавирусу
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным федерального оперативного штаба, по состоянию на 23 мая в России подтверждено 335,8 тыс. случаев заражения, из них 9434 выявили за последние сутки. В Москве за этот период выявили 3190 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных выросло до 161,3 тыс.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С начала пандемии в столице выздоровели более 47 тыс. пациентов, а во всей стране — 107,9 тыс.

С 15 мая в Москве начала работу система массового тестирования жителей на коронавирус. Как сообщал мэр Сергей Собянин, приглашения на тестирование будут получать примерно 70 тыс. человек каждые несколько дней. По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, у 12% из 50 тыс. обследованных выявлен иммунитет к коронавирусу. Всего власти планируют проверить на антитела 6 млн человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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