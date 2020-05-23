В Киеве обнаружили тело депутата Рады с огнестрельным ранением

Труп Валерия Давиденко нашли в его собственном офисе. Рядом с телом был обнаружен пистолет. Несколькими часами ранее в квартале от места обнаружения тела Давиденко националисты провели акцию возле офиса Виктора Медведчука

Валерий Давиденко (Фото: Валерій Давиденко / Facebook)

В киевском офисе народного депутата Верховной рады Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву. Информацию о гибели Давиденко в своем Telegram-канале подтвердил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

По словам Кивы, тело Давиденко с огнестрельным ранением обнаружила уборщица.

По информации издания, труп был найден около 19:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании по адресу: Большая Васильковская, 4. Рядом с телом обнаружили пистолет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил обнаружение тела Давиденко. «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы», — написал он в Facebook.