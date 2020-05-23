СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука в Киеве

В Киеве возле офиса депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН.

«Вначале были слышны крики людей, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих человек», — говорится в публикации.

В отделе коммуникаций киевской полиции сообщили «РИА Новости», что правоохранительные органы проверяют информацию о взрыве. «Сейчас сотрудники полиции выехали на место, информация проверяется», — заявили в отделе.

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