На Украине сообщили о поимке подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Ее муж — Адам Осмаев — в прошлом был осужден за подготовку покушения на Владимира Путина во время его визита на Украину в 2012 году

Арсен Аваков (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook сообщил о задержании сотрудниками Национальной полиции группы киллеров, «обоснованно подозреваемых в убийстве Амины Окуевой» — жены уроженца Чечни, который несколько лет назад подозревался в подготовке покушения на Владимира Путина.

«ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии», — написал Аваков. Украинский министр не уточнил, гражданами какой страны являются подозреваемые.

Амина Окуева погибла в результате покушения на ее мужа в октябре 2017 года. Преступники расстреляли автомобиль на железнодорожном переезде в Киевской области и скрылись с места происшествия, бросив автомат. Окуева умерла, ее муж, уроженец Чечни Адам Осмаев получил ранение.

После убийства Окуевой, которая во время конфликта в Донбассе служила в добровольческом батальоне «Киев-2», выдвигалось несколько версий, кто мог убить ее. Так, Александр Турчинов, который в то время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, назвал случившееся «продолжением российской агрессии». В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал, что убийство осуществили сотрудники украинских спецслужб. Он также напомнил, что Окуева не была чеченкой, а до замужества ее звали Анастасией Никифоровой.

«В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — заявил Кадыров.