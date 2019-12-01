В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua. Факт нахождения в машине сам Соболев подтвердил в интервью ТСН.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Range Rover погиб находившийся в салоне трехлетний ребенок. От полученного ранения он скончался по дороге в больницу.

Полиция Киева после покушения ввела план «Сирена», однако по последней информации задержать злоумышленника пока не удалось.