Общество , 01 дек, 22:03
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В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua. Факт нахождения в машине сам Соболев подтвердил в интервью ТСН.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Range Rover погиб находившийся в салоне трехлетний ребенок. От полученного ранения он скончался по дороге в больницу.
Полиция Киева после покушения ввела план «Сирена», однако по последней информации задержать злоумышленника пока не удалось.