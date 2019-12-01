Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета Общество, 22:03 На платформе МЦД умерла женщина после падения на рельсы Общество, 22:00 Андрей Тихонов назвал катастрофой разрыв между «Зенитом» и «Спартаком» Спорт, 21:57 Появилось видео стычки двух спартаковцев в матче с «Зенитом» Спорт, 21:30 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 21:19 Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Политика, 21:15 Посольство сообщило об отсутствии россиян в разбившемся в Тунисе автобусе Общество, 21:08 «Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в матче чемпионата России Спорт, 21:05 Глава Забайкалья сообщил об исправных документах на разбившийся автобус Общество, 20:50 Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин Общество, 20:32 В Киеве при обстреле Range Rover погиб трехлетний ребенок Общество, 20:29 Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира Спорт, 20:12 Кирилл Токарев — о выгорании, разумном и деструктивном эгоизме РБК и Renault, 20:09 Глава МВД Украины ответил на слова Володина о притеснении нацменьшинств Политика, 19:52
Общество ,  
0 
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua. Факт нахождения в машине сам Соболев подтвердил в интервью ТСН.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Range Rover погиб находившийся в салоне трехлетний ребенок. От полученного ранения он скончался по дороге в больницу.

Полиция Киева после покушения ввела план «Сирена», однако по последней информации задержать злоумышленника пока не удалось.

Теги: Киев
Материалы по теме
В Киеве при обстреле Range Rover погиб трехлетний ребенок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter