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Альфа-банк решил поощрить сотрудников захваченного в Москве отделения

Руководство Альфа-банка поощрит работников московского отделения на Земляном валу, которое было захвачено неизвестным, угрожавшим взрывом и освобождено в результате операции правоохранительных органов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Сотрудники отделения Альфа-банка действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве
Общество

Ранее неизвестный мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды зашел в отделение по адресу: Земляной вал, д. 41, с. 1, и заявил, что оно заминировано.

Telegram-канал Mash написал, что в полицию с сообщением о захвате позвонила 20-летняя сотрудница банка.

Изначально СМИ сообщали о захвате нескольких заложников, позже выяснилось, что большая часть людей, находящихся в здании, смогла выйти. Гиязов отмечал, что в банке остался только злоумышленник, источник РБК указывал, что с ним находится в заложниках один человек.

Захватчика отделения банка в Москве задержали
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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По словам Гиязова, требования мужчины были непонятными и неадекватными. Источник РБК заявил, что он требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой.

Позже полиция Москвы сообщила о задержании нападавшего, во время операции по захвату никто не пострадал. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленнику меньше 30 лет, его зовут Алексей Барышников.

Теги: Альфа-банк, захват, Москва
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