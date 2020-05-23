Альфа-банк решил поощрить сотрудников захваченного в Москве отделения

Руководство Альфа-банка поощрит работников московского отделения на Земляном валу, которое было захвачено неизвестным, угрожавшим взрывом и освобождено в результате операции правоохранительных органов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Сотрудники отделения Альфа-банка действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

Ранее неизвестный мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды зашел в отделение по адресу: Земляной вал, д. 41, с. 1, и заявил, что оно заминировано.

Telegram-канал Mash написал, что в полицию с сообщением о захвате позвонила 20-летняя сотрудница банка.