Пандемия коронавируса , 21 мая, 15:17
0
Как школьники и студенты будут сдавать экзамены и ЕГЭ. Что важно знать
Владимир Путин провел совещание по ситуации в системе образования, а также назвал дату проведения ЕГЭ. Что будет с экзаменами и выпускниками в 2020 году — в материале РБК
Как будут проходить экзамены для выпускников школ
- Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2020 году не будет. Оценки в аттестат выставят по итогам года. То же самое касается ОГЭ для девятиклассников.
- Выпускники, планирующие поступать в вузы, будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета начиная с 29 июня.
- Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места.
- Подать документы для поступления можно дистанционно в несколько вузов.
- Учебный год начнется в сентябре.
- Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
- Владимир Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в вузах уже в этом году по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Как будут проводить ЕГЭ
- Среди предлагаемых Роспотребнадзором и Минпросвещения мер — зигзагообразная рассадка школьников для создания между ними необходимой дистанции.
- Перед началом экзамена выпускники должны будут обработать руки антисептиком, также у них измерят температуру.
- Помещения, где будут проводить экзамены, продезинфицируют.