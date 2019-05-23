«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

Доказательств, что на записи действительно звучит голос Сергея Скрипаля, «Московский комсомолец» не привел. Зато издание отметило, что это не первый звонок Скрипаля родным в Россию.

На минувшей неделе, 18 мая, Виктория Скрипаль рассказала «Интерфаксу», что ее дядя не поддерживает связь с родственниками в России. Она отметила, что он жив и здоров, что все у него и у Юлии Скрипаль хорошо, однако указала, что знает об этом из третьих рук.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта прошлого года. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили российские спецслужбы боевым нервно-паралитическим токсином «Новичок». В Москве все обвинения отрицают. Из-за дела Скрипалей США ввели санкции против России. Великобритания и несколько других стран выслали российских дипломатов.

После отравления Скрипали ни разу не появлялись на публике. Также неизвестно, где именно они сейчас находятся.