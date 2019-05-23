«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

Издание «Московский комсомолец» опубликовало запись голосового сообщения, которую, предположительно, бывший сотрудник ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергей Скрипаль оставил своей племяннице Виктории Скрипаль.
На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы. Издание указывает, что аудиосообщение записал автоответчик.
«Привет, Викуль. Дядя Сережа. Вот пытался пробиться — абонент не отвечает, абонент не отвечает. Ну ладно! С праздником! Всего самого доброго. Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки (Арсений — муж Виктории Скрипаль. — РБК). Ну ладно. У меня все нормально, ну, не у меня, у Юлечки (Юлия Скрипаль — дочь Сергея Скрипаля, которая была отравлена вместе с отцом. — РБК) тоже. Все нормально. Мамулю — с праздником, тоже с Днем Победы», — сказал мужчина, попрощался и добавил: «До связи».