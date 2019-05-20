Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Этот звонок должен был быть сигналом, свидетельствующим об успешности операции по отравлению Скрипалей, утверждают источники издания

Юлия Скрипаль (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника Главного управления Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после возвращения в Лондон из Солсбери в день происшествия получили тайный телефонный звонок, который должен был свидетельствовать об успешности операции. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники.

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.

«Одна из теорий заключается в том, что оба (Боширов и Петров. — РБК) ждали новостей о том, была ли атака успешной, и телефонный звонок был как бы сигналом этого. Это могло бы быть подтверждением того, что они могут направиться в аэропорт и покинуть Великобританию», — рассказал собеседник издания.

Пока не установлена связь этого телефонного звонка с другим офицером ГУ Генштаба Сергеем Федотовым, которого ранее называли возможным третьим участником операции по отравлению Скрипалей. Он, сообщалось ранее, прилетел в Лондон из Москвы за несколько часов до приезда Петрова и Боширова. Тем не менее следователи указывают, что в версии о присутствии третьего человека в деле «существует определенная степень неопределенности».

По данным журналистской расследовательской группы Bellingcat и издания The Insider, имена Руслан Боширов, Александр Петров и Сергей Федотов — псевдонимы, которые сотрудники ГУ Генштаба взяли для проведения операции. Якобы их настоящие имена, выяснили журналисты, — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.