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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Отравление Скрипалей ,  
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Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Этот звонок должен был быть сигналом, свидетельствующим об успешности операции по отравлению Скрипалей, утверждают источники издания
Юлия Скрипаль (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника Главного управления Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после возвращения в Лондон из Солсбери в день происшествия получили тайный телефонный звонок, который должен был свидетельствовать об успешности операции. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники.

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.

«Одна из теорий заключается в том, что оба (Боширов и Петров. — РБК) ждали новостей о том, была ли атака успешной, и телефонный звонок был как бы сигналом этого. Это могло бы быть подтверждением того, что они могут направиться в аэропорт и покинуть Великобританию», — рассказал собеседник издания.

Пока не установлена связь этого телефонного звонка с другим офицером ГУ Генштаба Сергеем Федотовым, которого ранее называли возможным третьим участником операции по отравлению Скрипалей. Он, сообщалось ранее, прилетел в Лондон из Москвы за несколько часов до приезда Петрова и Боширова. Тем не менее следователи указывают, что в версии о присутствии третьего человека в деле «существует определенная степень неопределенности».

По данным журналистской расследовательской группы Bellingcat и издания The Insider, имена Руслан Боширов, Александр Петров и Сергей Федотов — псевдонимы, которые сотрудники ГУ Генштаба взяли для проведения операции. Якобы их настоящие имена, выяснили журналисты, — Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

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Посольство России задало десятки вопросов британцам по «делу Скрипаля»

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта прошлого года. Лондон утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» российские спецслужбы. В Москве обвинения отрицают. США ввели против России санкции из-за «дела Скрипалей». Великобритания и ряд других стран выслали российских дипломатов.

Автор: Анна Трунина
Теги: Сергей Скрипаль, отравление, новичок, Великобритания
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