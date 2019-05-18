Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Дочь отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выставила на продажу квартиру в Москве, что говорит о ее решении не возвращаться в Россию. Об этом РБК заявила ее сестра Виктория.

По ее словам, машина Юлии была продана в феврале текущего года, сейчас решается вопрос с продажей ее квартиры. Юлия Скрипаль решает данный вопрос по доверенности, через свою подругу. Виктория отметила, что московская квартира была «единственным шансом», что ее сестра вернется в Россию.

«А раз все продается, то куда она будет возвращаться, к нам только если в гости. Машина продана, собаку пристраивают, квартира продается, соответственно, раз все имущество распродается, она не собирается возвращаться», — рассказала Виктория Скрипаль.

В разговоре с ТАСС Виктория уточнила, что двухкомнатная квартира Юлии находится в спальном районе на северо-западе Москвы, на улице Давыдковской. Кроме того, она ищет нового хозяина для своего питомца — черной дворняжки по кличке Нуар.