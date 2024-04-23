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Аэропорт Минвод отменил рейс после сообщения о дефекте на полосе

Аэропорт Минеральных Вод отменил рейс после сообщения о дефекте на полосе
Аэропорт сообщил, что на взлетно-посадочной полосе нашли дефект, его будут устранять «ориентировочно до 16:00 мск»
Международный аэропорт Минеральные Воды
Международный аэропорт Минеральные Воды (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

На взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Минеральные Воды нашли дефект, сейчас его устраняют. Об этом говорится в сообщении аэропорта в телеграм-канале.

«Ориентировочное время окончания работ 16:00 мск», — говорится в нем.

Согласно табло аэропорта был отменен рейс S7, который должен был вылететь в Новосибирск в 14:20. Также задерживается вылет в Хургаду рейсом Red Wings. Он перенесен на 16:40.

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19 апреля аэропорт Владикавказа закрывался для ремонта полосы, на которой после удара молнии образовалась яма. Из-за этого два рейса авиакомпаний Red Wings (из Сочи) и «Победа» (из Москвы) отправили на запасной аэродром в Минеральные Воды.

В марте прием и отправку рейсов приостановил международный аэропорт Ставрополя, там было обнаружено повреждение асфальтового покрытия на площади 30 кв. м.

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Елена Чернышова
Минеральные Воды аэропорты отмена рейса
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