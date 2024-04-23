Аэропорт Минвод отменил рейс после сообщения о дефекте на полосе
На взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Минеральные Воды нашли дефект, сейчас его устраняют. Об этом говорится в сообщении аэропорта в телеграм-канале.
«Ориентировочное время окончания работ 16:00 мск», — говорится в нем.
Согласно табло аэропорта был отменен рейс S7, который должен был вылететь в Новосибирск в 14:20. Также задерживается вылет в Хургаду рейсом Red Wings. Он перенесен на 16:40.
19 апреля аэропорт Владикавказа закрывался для ремонта полосы, на которой после удара молнии образовалась яма. Из-за этого два рейса авиакомпаний Red Wings (из Сочи) и «Победа» (из Москвы) отправили на запасной аэродром в Минеральные Воды.
В марте прием и отправку рейсов приостановил международный аэропорт Ставрополя, там было обнаружено повреждение асфальтового покрытия на площади 30 кв. м.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас