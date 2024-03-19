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Аэропорт Ставрополя приостановил прием самолетов из-за повреждения полосы

Владимиров: аэропорт Ставрополя остановил работу из-за повреждения ВПП
В аэропорту Ставрополя специалисты обнаружили повреждение асфальтового покрытия взлетно-посадочной полосы, сообщил глава региона. В связи с этим до 18:00 мск не будут приниматься и отправляться рейсы
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

При обследовании взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Ставрополя было обнаружено повреждение асфальтового покрытия, в связи с чем до 18:00 мск тот не будет принимать и отправлять рейсы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

«При обследовании специалисты обнаружили повреждение асфальтового покрытия. Площадь повреждения составляет около 30 кв. м. Ситуация не критичная, но восстановить полосу необходимо», — уточнил глава региона.

По словам губернатора, прилетающие самолеты будут перенаправлены в аэропорт Минеральные Воды. Он попросил тех, для кого актуальна информация, следить за онлайн-табло.

Аэропорт Ставрополя приостановил прием самолетов из-за повреждения полосы
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Владимиров также поручил миндору Ставропольского края оказать максимальное содействие в ремонте ВПП. «Поможем материалами и техникой. Поставил задачу восстановить взлетно-посадочную полосу в самые короткие сроки. Ситуация на контроле», — сказал он.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что по итогам 2023 года аэрогавань обслужила 549,6 тыс. пассажиров, что на 5% больше по сравнению с 2022-м. Генеральный директор аэропорта Виктор Соловьев рассказал, что из них 525 тыс. следовали внутренними рейсами и более 24,6 тыс. — международными. В течение прошлого года были открыты новые рейсы в Сочи, Анталью и Стамбул.

После закрытия 11 аэропортов в центральной и южной частях России аэропорт Ставрополья стал важным транспортным узлом, через него Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовывать альтернативные маршруты.

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26 июня 2023 года в пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорт в Минеральных Водах временно закрыт из-за дефекта на ВПП. Предполагалось, что последний возник из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта». Тогда рейсы, которые следовали в Минводы, были перенаправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь. В тот день с 18:00 до 23:00 мск из Минвод должны были вылететь около 20 рейсов (в том числе за рубеж), а принять аэропорт должен был также 20 рейсов.

В начале июня прошлого года из-за дефектов взлетной полосы вследствие погодных условий также закрывали аэропорт Кемерово.

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Георгий Смирнов
Владимир Владимиров Ставропольский край ВПП
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