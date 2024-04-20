В Пулково грузовик врезался в терминал

В аэропорту Пулково водитель спецавтомобиля ООО «Транспит Северо-Запад» врезался в здание терминала и повредил часть облицовки, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Пострадавших нет, последствия аварии устраняются. По предварительной информации, водитель не рассчитал габариты своей машины грузового типа, намереваясь проехать под зданием терминала.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В марте спецгрузовик, везший еду, повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт в Пулково. Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, пассажиры успели занять свои места в самолете до Новосибирска, никто не пострадал. Но им пришлось покинуть борт и лететь другим бортом из-за инцидента.