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В Пулково грузовик врезался в терминал

Прокуратура: в Пулково произошло ДТП с участием спецавтомобиля

В аэропорту Пулково водитель спецавтомобиля ООО «Транспит Северо-Запад» врезался в здание терминала и повредил часть облицовки, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Пострадавших нет, последствия аварии устраняются. По предварительной информации, водитель не рассчитал габариты своей машины грузового типа, намереваясь проехать под зданием терминала.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Путин поручил продлить петербургское метро до Пулково
Экономика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В марте спецгрузовик, везший еду, повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт в Пулково. Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, пассажиры успели занять свои места в самолете до Новосибирска, никто не пострадал. Но им пришлось покинуть борт и лететь другим бортом из-за инцидента.

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Теги
Пулково Санкт-Петербург прокуратура
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