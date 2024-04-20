В Пулково грузовик врезался в терминал
В аэропорту Пулково водитель спецавтомобиля ООО «Транспит Северо-Запад» врезался в здание терминала и повредил часть облицовки, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в телеграм-канале.
Пострадавших нет, последствия аварии устраняются. По предварительной информации, водитель не рассчитал габариты своей машины грузового типа, намереваясь проехать под зданием терминала.
В марте спецгрузовик, везший еду, повредил крыло самолета во время погрузки питания на борт в Пулково. Как рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, пассажиры успели занять свои места в самолете до Новосибирска, никто не пострадал. Но им пришлось покинуть борт и лететь другим бортом из-за инцидента.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники