Аэропорт Владикавказа закрыли на полчаса из-за ямы после удара молнии
Аэропорт Владикавказ возобновил работу после ремонта покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы, в которую ударила молния, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ремонт был кратковременным, уточнил Кореняко. Аэропорт закрыли вечером 19 апреля, с 23:30 мск он вновь смог принимать и отправлять рейсы.
На взлетно-посадочной полосе в аэропорту после удара молнии ранее образовалась яма.
Из-за ремонта два рейса авиакомпаний Red Wings (из Сочи) и «Победа» (из Москвы, аэропорт Внуково) отправили на запасной аэродром в Минеральные Воды.
Согласно данным с табло аэропорта Владикавказа, вылететь из города в Москву не смог рейс, запланированный на 21:35 по местному времени (совпадает с мск), регистрация на него завершена. Прибытие рейсов из Сочи и Москвы ожидалось в 21:09 и 21:05 соответственно.
Региональное управление МЧС ранее объявило штормовое предупреждение для республики на период с 19 по 21 апреля. В течение трех дней в Северной Осетии ожидаются сильные дожди, гроза с градом и шквалистым ветром со скоростью до 25 м/с.
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