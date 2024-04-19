Аэропорт Владикавказа закрыли на полчаса из-за ямы после удара молнии

Аэропорт Владикавказ возобновил работу после ремонта покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы, в которую ударила молния, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ремонт был кратковременным, уточнил Кореняко. Аэропорт закрыли вечером 19 апреля, с 23:30 мск он вновь смог принимать и отправлять рейсы.

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту после удара молнии ранее образовалась яма.

Из-за ремонта два рейса авиакомпаний Red Wings (из Сочи) и «Победа» (из Москвы, аэропорт Внуково) отправили на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Согласно данным с табло аэропорта Владикавказа, вылететь из города в Москву не смог рейс, запланированный на 21:35 по местному времени (совпадает с мск), регистрация на него завершена. Прибытие рейсов из Сочи и Москвы ожидалось в 21:09 и 21:05 соответственно.

Региональное управление МЧС ранее объявило штормовое предупреждение для республики на период с 19 по 21 апреля. В течение трех дней в Северной Осетии ожидаются сильные дожди, гроза с градом и шквалистым ветром со скоростью до 25 м/с.