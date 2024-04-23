В Генпрокуратуре назвали недостаточными меры по противодействию террору

В Генпрокуратуре заявили, что принимаемые меры про противодействию угрозе террора пока недостаточны. По подсчетам ведомства, в ходе проверок антитеррористической безопасности в 2023 году выявлено более 200 тыс. нарушений

Анатолий Разинкин (Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

Принимаемые меры по противодействию угрозам терроризма пока недостаточны. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в ходе проверок антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов в 2023 году было выявлено свыше 200 тыс. нарушений.

«Риски совершения диверсий и террористических актов существенно возросли», — заявил Разинкин.

С июля 2024 года вступают в силу изменения в УК, согласно которым за нарушения требований антитеррористической защищенности будет наступать уголовная ответственность, сказал он. «Прокурор ориентирован на самое жесткое реагирование в случае выявления подобных нарушений», — сообщил он в связи с этим изменением.

В марте 2023-го глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предлагал ввести наказание до семи лет лишения свободы за нарушение требований к защищенности объектов.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей. Также пострадали более 550 человек. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников нападения на «Крокус».

После атаки террористов регионы начали усиливать меры по противодействию таким угрозам. Так, администрация Перми объявила о поиске подрядчика для повышения квалификации муниципальных служащих в области профилактики терроризма и экстремизма. Антитеррористическая комиссия Ростовской области также усилила меры для обеспечения безопасности россиян.

Хинштейн в качестве одной из мер противодействия предложил обязать частные охранные организации (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану объектов.