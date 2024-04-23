В Таиланде сократят срок пребывания в стране без визы для россиян

С 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года российские туристы могут находиться в стране без виз в течение 90 дней

Бангкок, Таиланд (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Власти Таиланда с 1 мая вводят для россиян 60-дневный безвизовый режим, пишет газета Khaosod со ссылкой на решение кабинета министров.

В октябре прошлого года тайские власти увеличили срок пребывания граждан России без визы в королевстве с 30 до 90 дней. 90-дневный безвиз действует с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Премьер-министр Сеттхе Тхависин объяснял это решение тем, что российская зима — суровое время года, поэтому одного месяца недостаточно для отдыха россиян в теплой стране. Он также называл Россию «большим рынком въездного туризма».

По данным Туристического управления Таиланда, на которые ссылается Ассоциации туроператоров России, за первые три месяца этого года Таиланд посетили 622 813 россиян, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года (тогда в стране побывали 566 425 туристов из России). В марте в Таиланде отдохнули 205 197 российских туристов — на 14,7% больше, чем в том же месяце 2023 года (178 925 граждан России).