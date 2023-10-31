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Премьер Таиланда подписал указ о продлении безвиза для россиян до 90 дней

Премьер Таиланда Тхависин продлил безвизовый режим для россиян до 90 дней
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Власти Таиланда продлили безвизовый режим для россиян с 60 до 90 дней, указ начнет действовать с 1 ноября, сообщает генконсульство России в Пхукете.

«Премьер-министр Таиланда [Сеттхе Тхависин] <...> утвердил указ Министерства внутренних дел об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в королевстве до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении генконсульства.

В дипмиссии отметили, что возможности продлить срок пребывания или оформить учебную, рабочую или какую-либо другую визу во время пребывания в Таиланде по 90-дневному штампу указ не предусматривает.

16 октября кабинет министров Таиланда решил продлить безвиз для россиян с 30 до 90 дней. Тогда премьер-министр страны Сеттхе Тхависин заявил, что российская зима — суровое время года, поэтому одного месяца для хорошего отдыха в теплой стране россиянам недостаточно. По его словам, этот дружественный жест способствует укреплению отношений между Россией и Таиландом.

Bloomberg со ссылкой на данные Министерства туризма и спорта Таиланда сообщил, что за первое полугодие 2023 года страну посетили почти 800 тыс. россиян. Это более чем на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Теги
Таиланд генконсульство безвизовый режим Россия
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