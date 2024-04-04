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Китайцы и русские скупили больше всех домов в Таиланде

Граждане Китая и России стали лидерами среди покупателей жилья в Таиланде
Китайцы в 2023 году купили в Таиланде 46% всех проданных домов, россияне — 1,2 тыс. из 14,5 тыс. Среди причин роста продаж — безвизовый режим с обеими странами, а также геополитические конфликты
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Граждане Китая и России стали лидерами среди покупателей недвижимости в Таиланде в 2023 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные тайского Информационного центра недвижимости (REIC).

Всего в 2023 году было продано около 14,5 тыс. объектов недвижимости на сумму 73,2 млрд тайских батов ($2 млрд). По данным центра, это на 25% больше, чем в 2022 году.

Китайские покупатели приобрели 6,6 тыс. объектов, или почти 46% от общего количества проданных, за 34,1 млрд батов (около $925 млн). Россияне заняли второе место, купив 1,2 тыс. домов и квартир. За ними следуют покупатели из США и Мьянмы.

Наиболее популярным регионом для покупки недвижимости стала провинция Чонбури на востоке Таиланда, где расположено множество пляжей и промышленных зон. Там было куплено около 41% квартир. На тайскую столицу Бангкок пришлось 38% продаж квартир иностранцам. Около 50% от общего объема продаж пришлось на дома стоимостью не более 3 млрд батов (около $81 млн).

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Недвижимость
ОАЭ

В качестве причин роста продаж в REIC называют сначала временный отказ Таиланда от виз для туристов из Китая и некоторых других стран в 2023 году и введение постоянного взаимного безвизового режима между двумя странами с 1 марта 2024 года. Также среди факторов роста — геополитические конфликты, в том числе военная операция России на Украине и новые беспорядки в Мьянме.

Что касается россиян, то осенью 2023 года власти Таиланда продлили для них срок действия безвизового режима с 30 до 90 дней. Новый порядок вступил в силу с 1 ноября 2023 года и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Однако для россиян Таиланд не стал самой популярной страной для покупки жилья в прошлом, 2023 году. По данным Intermark Global, лидером оказались ОАЭ, там россияне скупили 21% объектов. На втором месте — Таиланд (20%), на третьем — Турция с 15% спроса.

Интерес к Таиланду связан с тем, что там принимают оплату как рублями, так и криптовалютой, объяснила CEO и управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева. Также в числе причин роста интереса покупателей она назвала инвестиционную привлекательность и доход от аренды местного жилья.

Руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский пояснил, что в Таиланде для россиян, покупающих жилье, низкий порог входа (от $150 тыс. за объект), визовые программы, низкая инфляция и устойчивость местной валюты.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Таиланд Китай покупка жилья безвизовый режим недвижимость за рубежом Россия
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