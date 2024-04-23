В Химках возник пожар на территории склада с материалами из карбоната

В Химках произошел пожар на территории склада с материалами из карбоната

Там загорелась пристройка к складу, огнем охвачено 150 кв. м. Пожар локализовали

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В подмосковных Химках загорелась пристройка к складу с материалами из карбоната, сообщило МЧС России.

Пожар локализовали, его площадь составила 150 кв. м, уточнило ведомство.

Накануне поздно вечером в подмосковном Орехово-Зуево произошел пожар в производственном здании, огнем было охвачено 1200 кв. м.

По информации МЧС, при пожаре пострадал работник, его госпитализировали. В ночь на 23 апреля пожар потушили. В подмосковном МЧС уточнили, что горело одноэтажное кирпичное нежилое здание.