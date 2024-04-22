МЧС: в Орехово-Зуеве горит производственное здание на площади 1,2 тыс. кв. м

В Орехово-Зуеве загорелось нежилое здание на площади 1,2 тыс. кв. м

Нежилое здание загорелось в подмосковном Орехово-Зуеве, огонь распространился по площади 1,2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области.

«Здание одноэтажное, кирпичное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения пожарно-спасательной часть № 24 наблюдается горение по всей площади 1,2 тыс. кв.м», — говорится в сообщении.

На месте работает 50 человек и 17 единиц техники. Горящее помещение находится на улице Стачки 1885 года. Как сообщает ТАСС, это производственное здание.

В мае 2023 года в Орехово-Зуеве загорелся торговый центр «Феникс». Возгорание из-за неисправной проводки возникло на втором этаже комплекса. В результате ЧП никто не пострадал.