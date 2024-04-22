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При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

МЧС: в результате пожара на воронежском заводе погибли три человека
Три человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара на заводе ЭНИКмаш-В в Воронеже, сообщили в МЧС. Огонь потушили на площади 500 кв. м. Источник РБК сообщал, что двоих пострадавших госпитализировали

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В результате пожара на воронежском заводе ЭНИКмаш-В погибли три человека, пострадали еще двое, сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировали на площади 500 кв. м.

До этого с места возгорания эвакуировали 4 пропановых и 1 кислородный баллон. Источник РБК ранее сообщил, что сгорела бытовка, двое пострадавших в больнице.

При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
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Пожар произошел в цехе по производству электрооборудования. Телеграм-канал «112» писал, что огонь распространился на площади 3 тыс. кв. м. В МЧС рассказали, что в тушении задействовано более 60 человек и 20 единиц техники.

Завод ЭНИКмаш-В открыли в 1955 году. Он специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении, а также металлообработке.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова Яна Баширова
Воронеж Пожар погибшие МЧС
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