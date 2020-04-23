В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых зараженных коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки зафиксировали 1959 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

На втором месте по числу выявленных за сутки заболевших находится Подмосковье — 688 новых случаев. Третью строчку занимает Санкт-Петербург — 191 новый зараженный.

Всего в России за сутки выявили 4774 заболевших, 42 человека умерли. В Москве скончались 27 пациентов.

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