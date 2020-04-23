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Пандемия коронавируса ,  
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Оперштаб Москвы сообщил о новом всплеске госпитализаций из-за COVID-19

С началом этой недели в Москве вновь начало расти число поступающих в больницы с подозрением на коронавирус. В среду, 23 апреля, в стационар поступили 1,9 тыс. человек — еще в конце прошлой недели в день врачи увозили по 1,3 тыс.
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве вновь наблюдается рост числа госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперштаб.

«На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе — рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400», — сообщили в оперштабе. 22 апреля в больницы попали уже 1,8 тыс. человек с подозрением на коронавирус, а 23 апреля число отправленных в стационары выросло уже до 1,9 тыс.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Накануне о растущей нагрузке на стационары сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что на прошлой неделе число госпитализаций сокращалось, но на этой неделе больных становится все больше. «Снова отрицательная динамика: поступает пациентов больше, чем выписываем», — написал он в своем Facebook.

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила 17 апреля о вероятном пике заболеваемости в течение следующих двух-трех недель. Она предупредила, что это время будет самым трудным для столицы, и отметила, что нагрузка на больницы выросла в разы.

Однако в этот же день в Москве открыли новую больницу в поселении Вороновское, которая через несколько дней начала принимать первых больных. Она рассчитана на 800 мест в стационаре. Мэр Москвы Сергей Собянин после этого заявил о том, что нагрузка на больницы все же начала снижаться. «Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей», — говорилось в сообщении на сайте мэрии.

Сдерживание быстрого прироста числа больных позволяет снизить нагрузку на врачей и уменьшить число смертельных случаев, отмечали специалисты. Именно этой цели служат карантинные меры. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщал РБК, что в России удерживается медленный темп прироста заболевших, что отодвигает наступление пика, но помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, госпитализация
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