Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
Российские врачи оказались не готовы отказаться от бумажных медкарт Технологии и медиа, 12:33 Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель Экономика, 12:20 Акции владельца Tinder выросли на 64% с 23 марта. Не помешал даже COVID Quote, 12:18 В Москве число разводов в апреле сократилось на 70% Общество, 12:18 Автомобили, которые почти не ломаются. Рейтинг Авто, 12:10  Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ Общество, 12:10 ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции Общество, 12:07 Марина Абрамович обратилась к хейтерам из-за обвинений в сатанизме Стиль, 12:05 В «зеленом» тренде: как Tablogix наладил систему сбора отходов на складах Зеленая экономика, 12:02  РЭЦ и Минпромторг подготовили поправки в госпрограмму о субсидиях Пресс-релиз, 12:00 Цифровая трансформация в России: основные барьеры и стимулы Индустрия 4.0, 11:57  Часовой салон Watches & Wonders 2020 пройдет в онлайн-формате Стиль, 11:57 Гайд по методу «1:1»: как провести с подчиненным встречу с глазу на глаз Pro, 11:54 Футболист «Спартака» сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург» Спорт, 11:50
Общество ,  
0 

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

Виновные в поставке непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Владимира могут быть приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «ФАЗА — 5 НР», поставленных в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией, оказались непригодными для работы. К такому выводу пришла прокуратура Владимирской области, проведшая специальную проверку.

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. При этом для их работы необходим анестетик «Фторотан», который не используется медиками в течение тех же 15 лет.

«Таким образом, были поставлены не зарегистрированные в установленном законом порядке и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн руб. В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщении прокуратуры.

Путин объяснил отправку помощи США и Италии выгодами для России
Общество

16 апреля Генпрокуратура сообщала, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова начата проверка информации о поставке в больницы Владимирской области непригодных для использования аппаратов искусственной вентиляции легких 1999–2001 годов выпуска.

В тот же день портал «Владимирские новости» опубликовал фотографию предостережения за подписью прокурора Владимира Алексея Грошенкова. В документе отмечалось, что проверка выявила невозможность использования аппаратов ИВД «ФАЗА — 5 НР» для «проведения длительной искусственной вентиляции легких, особенно у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванным в том числе коронавирусной инфекцией».

«Комиссией установлено, что данное оборудование может явиться самостоятельной причиной жизнеугрожающих осложнений и не может быть использовано в медицинских целях», — говорилось в документе.

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Политика

В свою очередь, газета «Владимирские ведомости» со ссылкой на пресс-службу администрации Владимирской области опровергла непригодность аппаратов ИВЛ.

В среду, 22 апреля, прокуратура Владимирской области сообщила, что следственным органам предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере). Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

РБК направил запрос в прокуратуру Владимирской области. В городской больнице № 6 Владимира отказались комментировать ситуацию.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: Владимирская область, коронавирус
Материалы по теме
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Политика
Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter