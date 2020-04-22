Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

Виновные в поставке непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Владимира могут быть приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «ФАЗА — 5 НР», поставленных в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией, оказались непригодными для работы. К такому выводу пришла прокуратура Владимирской области, проведшая специальную проверку.

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. При этом для их работы необходим анестетик «Фторотан», который не используется медиками в течение тех же 15 лет.

«Таким образом, были поставлены не зарегистрированные в установленном законом порядке и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн руб. В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщении прокуратуры.

16 апреля Генпрокуратура сообщала, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова начата проверка информации о поставке в больницы Владимирской области непригодных для использования аппаратов искусственной вентиляции легких 1999–2001 годов выпуска.