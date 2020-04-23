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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом. Соответствующие кадры опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением заболевания.

«В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», — сказал Вечорко.

По его словам, особенно много среди новых пациентов молодых людей в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии.

Оперштаб Москвы сообщил о новом всплеске госпитализаций из-за COVID-19
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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать режим самоизоляции и незамедлительно обращаться к врачам при появлении симптомов, настаивает врач. «Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния такого, и попадания в реанимацию Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким», — отметил Вечорко.

За прошедшие сутки в России выявили еще 4774 человека с коронавирусом, больше всего заболевших было зарегистрировано в Москве — 1959. Столица по-прежнему лидирует по числу заразившихся (33 940), следом за ней идет Подмосковье (7278) и Санкт-Петербург (2458).

Теги: коронавирус, видео, реанимация
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