Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом. Соответствующие кадры опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением заболевания.

«В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», — сказал Вечорко.

По его словам, особенно много среди новых пациентов молодых людей в возрасте в районе 40 лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии.