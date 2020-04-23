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Полицейские России и ЕС обезвредили банду похитителей банковских данных

В ходе совместной операции полицейских России и стран Евросоюза удалось не допустить использования в преступных целях финансовых данных десятков тысяч человек, похищенных из российских и европейских банков
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Деятельность международной группировки киберпреступников, которые похитили банковские данные десятков тысяч людей, была пресечена в результате сотрудничества полицейских России и Германии. Об этом «РИА Новости» сообщил глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«Совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру России мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе», — заявил Жданов. Операция прошла около месяца назад, во время нее немецкие полицейские помогли раскрыть преступную сеть похитителей банковской информации.

«В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков России и Евросоюза, например Швеции, Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных», — добавил Жданов.

В полицейской ассоциации назвали главную проблему во время пандемии
Общество
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Жданов также заявил, что киберпреступники активизировали свою деятельность во время пандемии коронавируса. «Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы», — признал он.

О росте активности мошенников, пытающихся похитить средства клиентов, сообщили и представители банковской сферы. Число попыток мошеннических действий в отношении клиентов ВТБ в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом марта. Количество сообщений клиентов о мошеннических действиях в период самоизоляции во вторую неделю апреля выросло почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.

В Промсвязьбанке число обращений клиентов сообщениями о попытках мошенничества увеличилось примерно на треть. «Рост активности мошенников связан в том числе с пандемией коронавируса — люди находятся в определенном стрессе из-за распространения вируса и режима самоизоляции, ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники стремятся воспользоваться этой ситуацией», — сообщил директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников
Технологии и медиа
Фото: Patrick Pleul / Global Look Press

Ранее специалисты компании Group-IB, специализирующейся на разработке продуктов для кибербезопасности, выявили распространение в Сети популярной аферы, нацеленной на уже пострадавших от действий киберпреступников граждан.

По схеме «Двойной обман» людям, однажды уже ставшим жертвами интернет-мошенников, предлагают помощь в получении компенсации за ущерб, после чего похищают их персональную информацию, в том числе данные банковских карт. «Сценариев у схемы несколько — мошенники предлагают возместить деньги за участие в популярных фейковых опросах, give away или «недобросовестных» лотереях. В другом случае обещают компенсацию НДС за расходы на покупку иностранных товаров: лекарств и БАДов, одежды и обуви, продуктов питания, топлива, стройматериалов, бытовой техники и т.д.», — рассказали в Group-IB.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: киберпреступность, Евросоюз, МВД
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