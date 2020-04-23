Полицейские России и ЕС обезвредили банду похитителей банковских данных

В ходе совместной операции полицейских России и стран Евросоюза удалось не допустить использования в преступных целях финансовых данных десятков тысяч человек, похищенных из российских и европейских банков

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Деятельность международной группировки киберпреступников, которые похитили банковские данные десятков тысяч людей, была пресечена в результате сотрудничества полицейских России и Германии. Об этом «РИА Новости» сообщил глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«Совместно с полицией Евросоюза через Генеральную прокуратуру России мы накрыли большую преступную сеть, которая воровала данные наших граждан и хранила их на серверах в Европе», — заявил Жданов. Операция прошла около месяца назад, во время нее немецкие полицейские помогли раскрыть преступную сеть похитителей банковской информации.

«В преступной группировке состояли десятки человек. Были украдены сведения из банков России и Евросоюза, например Швеции, Германии и ряда других стран, это десятки тысяч данных», — добавил Жданов.

Жданов также заявил, что киберпреступники активизировали свою деятельность во время пандемии коронавируса. «Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы», — признал он.