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Пандемия коронавируса ,  
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В полицейской ассоциации назвали главную проблему во время пандемии

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

На первый план во время пандемии коронавируса вышла киберпреступность. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

По его словам, уличная преступность сейчас не является «большим злом». Жданов отметил, что проблемы, связанные с нарушением режима самоизоляции также не являются главной проблемой.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы», — сказал он. Генерал-лейтенант заявил, что кибермошенники начали действовать более сплоченно и профессионально.

По данным МВД России, в первом квартале текущего года количество преступлений в сфере информационных технологий выросло на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает агентство. В марте более чем в два раза выросло количество мошеннических действий с помощью электронных средств платежей.

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Представители ВТБ и Промсвязьбанка сообщили РБК, что в период всеобщей самоизоляции активизировались мошенники, которые пытаются похитить деньги клиентов. В первой половине апреля количество попыток мошеннических действий в отношении клиентов ВТБ возросло на 15% по сравнению с первой половиной марта. В Промсвязьбанке этот показатель увеличился примерно на треть за последний месяц.

Ранее в апреле в ВТБ рассказали, что мошенники попытались получить персональные данные клиентов. Они звонили под видом соцработников и предлагали помощь оформить цифровые пропуска, которые ввели в Москве для передвижения на личном и общественном транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин также сообщал, что на серверы портала московской мэрии, где оформляют пропуска, проводили DDoS-атаки.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: МВД, коронавирус, киберпреступность
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