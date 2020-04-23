В полицейской ассоциации назвали главную проблему во время пандемии

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На первый план во время пандемии коронавируса вышла киберпреступность. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

По его словам, уличная преступность сейчас не является «большим злом». Жданов отметил, что проблемы, связанные с нарушением режима самоизоляции также не являются главной проблемой.

«Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы», — сказал он. Генерал-лейтенант заявил, что кибермошенники начали действовать более сплоченно и профессионально.

По данным МВД России, в первом квартале текущего года количество преступлений в сфере информационных технологий выросло на 83,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает агентство. В марте более чем в два раза выросло количество мошеннических действий с помощью электронных средств платежей.