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Все дорожные видеокамеры России объединят в единую систему контроля

В России разрабатывается единая система учета нарушений правил движения на всех дорогах страны. Камеры фото- и видеофиксации, установленные на трассах, будут передавать информацию не в регионы, а в единый федеральный центр
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Информация со всех дорожных видеокамер России будет поступать в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сейчас в стране работают более 16 тыс. дорожных камер слежения, информация с них поступает в региональные дата-центры. После создания единой системы данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Представитель НТИ «Автонет» подтвердил изданию, что работа над созданием ЦАФАП уже идет, опытный прототип системы разработан НП «ГЛОНАСС».

Стоимость проекта оценивается в 100 млн руб., срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев. В итоге регионы будут получать данные о нарушениях и штрафах после того, как они будут обработаны в федеральном центре.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Система сможет также исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным автовладельцев — чтобы получить данные из системы должностному лицу придется сделать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью. На ее основе будет создана также единая система розыска транспортных средств.

Действующая сейчас система имеет множество уязвимостей, отметили авторы проекта. Она не гарантирует сохранность данных о передвижениях военных колонн или кортежей первых лиц. Кроме того, региональные центры работают без единого стандарта, «что негативно влияет на корректность назначения штрафов».

Вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко заявил, что проверка доступа сотрудников эксплуатирующей организации к информации единого ЦАФАП будет осуществляться с помощью электронной подписи. По его словам, все загруженные материалы будут перепроверяться на соответствие требованиям МВД.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: дорожно-транспортное происшествие, видеокамеры, Полиция
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