Все дорожные видеокамеры России объединят в единую систему контроля

В России разрабатывается единая система учета нарушений правил движения на всех дорогах страны. Камеры фото- и видеофиксации, установленные на трассах, будут передавать информацию не в регионы, а в единый федеральный центр

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Информация со всех дорожных видеокамер России будет поступать в единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сейчас в стране работают более 16 тыс. дорожных камер слежения, информация с них поступает в региональные дата-центры. После создания единой системы данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Представитель НТИ «Автонет» подтвердил изданию, что работа над созданием ЦАФАП уже идет, опытный прототип системы разработан НП «ГЛОНАСС».

Стоимость проекта оценивается в 100 млн руб., срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев. В итоге регионы будут получать данные о нарушениях и штрафах после того, как они будут обработаны в федеральном центре.

Система сможет также исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным автовладельцев — чтобы получить данные из системы должностному лицу придется сделать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью. На ее основе будет создана также единая система розыска транспортных средств.