СМИ узнали о проекте «неотвратимого наказания» для иностранных водителей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 07 ноя, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 07 ноя, 13:01
Сбербанк представляет суперкомпьютер. Прямая трансляция Бизнес, 10:38 Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера Технологии и медиа, 10:37 Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске Общество, 10:35 Бизнес с Китаем: от производства до валютного контроля РБК и Открытие, 10:24 «Думал, обману систему»: пользователи каршеринга о неудачных поездках Авто, 10:21 В Томске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 70 человек Общество, 10:15 Курс Bitcoin снова снизился: когда монета подорожает Крипто, 10:14 СМИ сообщили об экстренной посадке лайнера в Москве Общество, 10:13 «Мы — народ-авральщик»: все ли могут научиться управлять временем Pro, 10:11 Академический директор «Сколково» – о будущем бизнес-образования в России Экономика образования, 10:06  В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ Общество, 09:58 Эксперты сравнили здоровье миллениалов и предыдущих поколений Общество, 09:57 Здоровый эгоизм: почему важно находить время для себя РБК и Renault, 09:55 СК показал видео самолета с загоревшимся двигателем в Хабаровске Общество, 09:51
Общество ,  
0 
СМИ узнали о проекте «неотвратимого наказания» для иностранных водителей
Как следует из предложений МВД, Ространснадзор при выезде машины с иностранными номерами из России должен проверять наличие штрафов ГИБДД, а в случае, если они не оплачены, задерживать автомобиль
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство внутренних дел России совместно с Минтрансом, Федеральной таможенной службой (ФТС) по поручению правительства составило проект «дорожной карты» для «обеспечения неотвратимости наказания» иностранных граждан, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект.

Предполагается, что к 15 декабря МВД и Минтранс утвердят данные о владельцах машин с иностранными номерами (в том числе данные полисов ОСАГО и «грин-карт»), необходимые для работы ГИБДД. Согласно документу, на пропускных пунктах на госгранице появятся камеры, которые будут считывать номера машин и передавать их полиции и ФТС.

Согласно предложенным поправкам МВД в Кодекс об административных правонарушениях, Ространснадзор при выезде машины с иностранными номерами из России обязан будет проверить наличие штрафов за нарушения ПДД, а если они не оплачены, поставить на колеса блокираторы.

Кроме того, как пишет газета, к 1 февраля 2020 года Министерство экономического развития, МВД, Минтранс и другие ведомства должны будут обеспечить обмен данными о временно ввезенных транспортных средствах между странами Евразийского экономического сообщества (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан).

По данным издания, в проект вошли предложения Минтранса, Минфина, ФТС, правительства Москвы и Российского союза автостраховщиков (РСА). «Дорожная карта» уже согласована с ведомствами и направлена в правительство, где должна быть утверждена вице-премьером Максимом Акимовым.

В июле МВД усилило контроль за пассажирскими перевозками, в том числе за профессиональными навыками иностранных водителей автобусов. По данным ведомства, в России есть населенные пункты, где 70% водителей — иностранцы, чей уровень знаний ПДД необходимо тщательно проверять.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: МВД, иностранные граждане
Материалы по теме
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
«Яндекс. Деньги» зафиксировал рост штрафов россиян за нарушения ПДД
Общество
Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter