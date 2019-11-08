СМИ узнали о проекте «неотвратимого наказания» для иностранных водителей

Как следует из предложений МВД, Ространснадзор при выезде машины с иностранными номерами из России должен проверять наличие штрафов ГИБДД, а в случае, если они не оплачены, задерживать автомобиль

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство внутренних дел России совместно с Минтрансом, Федеральной таможенной службой (ФТС) по поручению правительства составило проект «дорожной карты» для «обеспечения неотвратимости наказания» иностранных граждан, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект.

Предполагается, что к 15 декабря МВД и Минтранс утвердят данные о владельцах машин с иностранными номерами (в том числе данные полисов ОСАГО и «грин-карт»), необходимые для работы ГИБДД. Согласно документу, на пропускных пунктах на госгранице появятся камеры, которые будут считывать номера машин и передавать их полиции и ФТС.

Согласно предложенным поправкам МВД в Кодекс об административных правонарушениях, Ространснадзор при выезде машины с иностранными номерами из России обязан будет проверить наличие штрафов за нарушения ПДД, а если они не оплачены, поставить на колеса блокираторы.

Кроме того, как пишет газета, к 1 февраля 2020 года Министерство экономического развития, МВД, Минтранс и другие ведомства должны будут обеспечить обмен данными о временно ввезенных транспортных средствах между странами Евразийского экономического сообщества (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан).

По данным издания, в проект вошли предложения Минтранса, Минфина, ФТС, правительства Москвы и Российского союза автостраховщиков (РСА). «Дорожная карта» уже согласована с ведомствами и направлена в правительство, где должна быть утверждена вице-премьером Максимом Акимовым.