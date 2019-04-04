Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова

Декларация Рауфа Арашукова о доходах за 2018 год не поступила в Совет Федерации. По закону это является причиной для досрочного прекращения его полномочий. В Карачаево-Черкесии сформирован список претендентов на его место

Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Что происходит в случае непредоставления декларации

К 1 апреля сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков не подал декларацию о доходах за прошлый год. Об этом РБК рассказали три источника в аппарате Совета Федерации. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», непредставление или несвоевременное представление финансового отчета — одна из причин для досрочного прекращения полномочий. Срок подачи деклараций также установлен законом.

В случае если сенатор не предоставляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе. По словам источника РБК в аппарате палаты, решение принимается на заседании комиссии Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах.

В пресс-службе Совфеда РБК сказали, что итоги кампании по сбору сведений о доходах и имуществе сенаторов и их семей будут обсуждаться на запланированном на следующую неделю заседании соответствующей комиссии. РБК направил запрос в пресс-службу главы КЧР Рашида Темрезова, выдвинувшего Арашукова в Совет федерации. Помощники Арашукова в Совфеде не ответили на звонки и сообщения РБК.

На сайте верхней палаты есть декларация Рауфа Арашукова за 2017 год. Тогда он задекларировал доход в 4,9 млн руб., доход его жены составил 96 тыс. руб. Семья сенатора владеет приусадебным участком площадью 4,5 тыс. кв. м и тремя жилыми домами площадью 890, 438 и 148 кв. м.​​