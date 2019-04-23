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Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров
Недвижимость в Великобритании есть у многих российских миллиардеров. Forbes представил рейтинг самых дорогих объектов
Особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс (Фото: David Rose / Bloomberg)

Журнал Forbes опубликовал подборку самых дорогих объектов недвижимости в Великобритании, которыми владеют российских предприниматели.

Для составления рейтинга журнал привлек экспертов по недвижимости, которые помогли определить текущую стоимость каждого объекта. «Приведенные оценки — самые консервативные: они могут быть выше, но вряд ли ниже», — отмечает Forbes.

Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн. На этой же улице, известной как «улица миллиардеров», находится российское посольство и Кенсингтонский дворец — резиденция принца Кэмбриджского Уильяма.

Владельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву принадлежит особняк Witanhurst на Хайгейт Вест Хилл стоимостью £150 млн. Это особняк начала XX века площадью 8 тыс. кв. м. По своей площади он уступает только одному зданию в Лондоне — Букингемскому дворцу, отмечает Forbes.

Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину в Великобритании принадлежит особняк Park Place с участком в 80 га. Дом с 300-летней историей расположен на улице Ременхам Хилл в городке Хенли-на-Темзе, графство Беркшир. В 2016 году Тверской районный суд решил, что покупка сделана на деньги, выведенные из Банка Москвы, и арестовал дом. Цена недвижимости — £150 млн, подсчитали эксперты Forbes.

Бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко принадлежат сразу два дома в десятке самых дорогих объектов недвижимости россиян в Лондоне. Это таунхаус Hanover Lodge (площадь 250 кв. м) в Риджентс-парке, который Гончаренко приобрел в 2014 году за £120 млн. По оценкам Forbes, сейчас этот дом стоит дороже — £130 млн. Также Гончаренко владеет особняком на улице Сент-Джеймс, который он купил в 2012 году. Актуальная оценка стоимости здания, по данным Forbes, — £105 млн. Сейчас этот особняк ремонтируют, чтобы открыть в нем клуб с платным членством, гостиницу и два ресторана.

Антон Федун, сын совладельца ЛУКОЙЛа, владеет отелем Ampersand ценой в £100 млн на Харрингтон-роуд в Лондоне. Он приобрел его в 2013 году на средства, который дал ему отец.

Экс-главе Внешэкономбанка Владимиру Чернухину с 2006 года принадлежит шестиэтажный особняк на улице Поултри в Лондоне — в этом здании ранее располагалась штаб-квартира Midland Bank. Сейчас в здании — отель The Ned, его цена — £85 млн.

Совладельцу «Альфа-Групп» Герману Хану принадлежат две квартиры в доме на Итон-сквер в Лондоне общей стоимостью £85 млн.

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Бывшей жене миллиардера Владимира Слуцкера Ольге после развода отошел дом в Лондоне на третьей по цене квадратного метра улице Лондона — Болтонс. Текущая стоимость особняка по версии Forbes — £70 млн.​

Замыкает десятку дорогой недвижимости россиян викторианский особняк Athlone House совладельца LetterOne Михаила Фридмана. Дом расположен на Хэмпстэд Лейн в Лондоне, его цена составляет не менее £80 млн.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Лондон, особняк
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