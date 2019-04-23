Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

Недвижимость в Великобритании есть у многих российских миллиардеров. Forbes представил рейтинг самых дорогих объектов

Особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс (Фото: David Rose / Bloomberg)

Журнал Forbes опубликовал подборку самых дорогих объектов недвижимости в Великобритании, которыми владеют российских предприниматели.

Для составления рейтинга журнал привлек экспертов по недвижимости, которые помогли определить текущую стоимость каждого объекта. «Приведенные оценки — самые консервативные: они могут быть выше, но вряд ли ниже», — отмечает Forbes.

Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн. На этой же улице, известной как «улица миллиардеров», находится российское посольство и Кенсингтонский дворец — резиденция принца Кэмбриджского Уильяма.

Владельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву принадлежит особняк Witanhurst на Хайгейт Вест Хилл стоимостью £150 млн. Это особняк начала XX века площадью 8 тыс. кв. м. По своей площади он уступает только одному зданию в Лондоне — Букингемскому дворцу, отмечает Forbes.

Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину в Великобритании принадлежит особняк Park Place с участком в 80 га. Дом с 300-летней историей расположен на улице Ременхам Хилл в городке Хенли-на-Темзе, графство Беркшир. В 2016 году Тверской районный суд решил, что покупка сделана на деньги, выведенные из Банка Москвы, и арестовал дом. Цена недвижимости — £150 млн, подсчитали эксперты Forbes.