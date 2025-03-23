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Общество ,  
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Папа римский впервые после болезни появился перед верующими. Видео

Папа римский Франциск впервые после болезни появился перед верующими

Папа римский впервые после болезни появился перед верующими. Видео
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Папа римский Франциск впервые после госпитализации в середине февраля появился перед верующими. Он поблагодарил их с балкона больницы Джемелли и благословил.

Папа римский записал верующим аудиообращение из больницы
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Папа римский Франциск

20 марта Vatican News сообщило, что папа римский постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается. Врач понтифика Серджо Альфиери заявил, что Франциску потребуется как минимум два месяца отдыха и реабилитации после возвращения в Ватикан. Франциск попал в больницу в середине февраля, у него началась пневмония. 

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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Ватикан впервые после госпитализации папы римского опубликовал его фото
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