Папа римский впервые после болезни появился перед верующими. Видео

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Папа римский Франциск впервые после госпитализации в середине февраля появился перед верующими. Он поблагодарил их с балкона больницы Джемелли и благословил.

20 марта Vatican News сообщило, что папа римский постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается. Врач понтифика Серджо Альфиери заявил, что Франциску потребуется как минимум два месяца отдыха и реабилитации после возвращения в Ватикан. Франциск попал в больницу в середине февраля, у него началась пневмония.