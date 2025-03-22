Ватикан назвал дату выписки папы римского из больницы
Папу римского Франциска выпишут из больницы в воскресенье, 23 марта. В тот же день понтифик планирует появиться перед публикой, сообщает Vatican News.
По данным пресс-службы Ватикана, в воскресенье утром папа римский благословит верующих из окна своей комнаты в римской больнице «Агостино Джемелли».
Врач понтифика Серджо Альфиери заявил, что Франциску потребуется как минимум два месяца отдыха и реабилитации после возвращения в Ватикан.
До этого, 20 марта, Vatican News сообщило, что папа римский постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается.
Франциска госпитализировали 14 февраля, после того как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию. За период нахождения в больнице у него также случались обострения состояния.
В марте состояние понтифика стабилизировалось и начало улучшаться. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи. 16 марта Ватикан опубликовал фото понтифика впервые после его госпитализации.
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