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Ватикан назвал дату выписки папы римского из больницы

Ватикан: папу Франциска выпишут из больницы 23 марта
Женщина у больницы Джемелли в Риме, где проходит лечение папа римский Франциск
Женщина у больницы Джемелли в Риме, где проходит лечение папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папу римского Франциска выпишут из больницы в воскресенье, 23 марта. В тот же день понтифик планирует появиться перед публикой, сообщает Vatican News.

По данным пресс-службы Ватикана, в воскресенье утром папа римский благословит верующих из окна своей комнаты в римской больнице «Агостино Джемелли».

Врач понтифика Серджо Альфиери заявил, что Франциску потребуется как минимум два месяца отдыха и реабилитации после возвращения в Ватикан.

До этого, 20 марта, Vatican News сообщило, что папа римский постепенно начал возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшается.

Папа римский вернулся к работе на фоне лечения от пневмонии
Общество
Фото:Massimo Percossi / EPA / ТАСС

Франциска госпитализировали 14 февраля, после того как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию. За период нахождения в больнице у него также случались обострения состояния.

В марте состояние понтифика стабилизировалось и начало улучшаться. 7 марта Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи. 16 марта Ватикан опубликовал фото понтифика впервые после его госпитализации.

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