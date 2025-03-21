Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 2 тыс. кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края к 18:00 мск сократилась до 2050 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона.
В оперштабе отметили, что пожарные потушили пламя в заграждении одного из резервуаров, а также ликвидировали очаги за границами его территории. В самом резервуаре площадь огня составляет около 800 кв. м.
Также продолжает гореть второй резервуар, в нем площадь огня составляет 1250 кв. м, уточнили в оперштабе.
Пожар тушат 473 человека и 189 единиц техники.
Пожар начался в ночь на 19 марта в результате падения обломков украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объект.
Из-за разгерметизации горящего резервуара 21 марта произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Один резервуар полностью выгорел, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Пострадали двое пожарных — на месте им оказали первую помощь, после чего обоих госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.
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