Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 2 тыс. кв. м

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края к 18:00 мск сократилась до 2050 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона.

В оперштабе отметили, что пожарные потушили пламя в заграждении одного из резервуаров, а также ликвидировали очаги за границами его территории. В самом резервуаре площадь огня составляет около 800 кв. м.

Также продолжает гореть второй резервуар, в нем площадь огня составляет 1250 кв. м, уточнили в оперштабе.

Пожар тушат 473 человека и 189 единиц техники.

Пожар начался в ночь на 19 марта в результате падения обломков украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объект.

Из-за разгерметизации горящего резервуара 21 марта произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Один резервуар полностью выгорел, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Пострадали двое пожарных — на месте им оказали первую помощь, после чего обоих госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.