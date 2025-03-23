The Times узнала об идее Британии отправлять беженцев в балканские страны
Великобритания рассматривает возможность отправки мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в балканские страны, в том числе в Албанию, Сербию, в Боснию и Герцеговину и в Северную Македонию. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
По ее данным, просители убежища, которым было отказано в удовлетворении их заявлений, могут быть отправлены в миграционные «центры возвращения» в странах Западных Балкан и других государствах. Это будет происходить, если заявителю отказали, и он исчерпал все возможности для обжалования решения.
Таким образом правительство Кира Стармера может попытаться решить проблему незаконного прибытия в королевство маломерных судов, пишет газета. Официально британское правительство еще не вступало в переговоры, однако оно намерено обратиться с соответствующей просьбой к властям балканских стран, уточняет The Times.
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