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Военная операция на Украине ,  
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Более 30 тыс. украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

В Швейцарии с момента начала специальной военной операции на Украине статус беженца потеряли более 30 тыс. украинцев, сообщает пресс-служба Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM) на странице в X.

«Понедельник, 17 марта — текущие цифры <...> 30 918 закончивших S-статус», — говорится в сообщении.

Это число выросло на 199 за две недели — по сравнению с 3 марта. С активным статусом беженца все еще остаются более 68 тыс. украинцев.

Статус защиты S дает право на жилье, работу, финансовую помощь и медицинское обслуживание в Швейцарии. Удостоверение выдается сроком на один год и может быть продлено.

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Фото:ElenaZet / Shutterstock

В сентябре Федеральный совет Швейцарии решил продлить «Статус защиты S» беженцам из Украины до 4 марта 2026 года, заявление об этом было опубликовано на сайте Федерального совета страны.

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