Инфекционист Минздрава оценил возможность ревакцинации «Спутником V»

По словам Владимира Чуланова, возможность ревакцинации подтверждается независимыми научными исследованиями

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил журналистам, что у предположений о невозможности сделать повторную прививку препаратом «Спутник V» нет научного обоснования.

«В независимых научных исследованиях были доказаны возможность и эффективность ревакцинации вакцинами на основе аденовирусного вектора уже через шесть и более месяцев после первичного курса вакцинации. В течение этого времени уровень антител к аденовирусу снижается до базового и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины», — заявил Чуланов.

С предположением, что препарат «Спутник V», вероятно, не будут применять при повторной вакцинации, в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE» выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она заявила, что компоненты вакцины, возможно, будут разрушаться сохранившимися антителами даже через два года после первой вакцинации.

Позже Пшеничная заявила, что определенная сложность с повторной вакцинацией одним и тем же препаратом существует, однако этот вопрос пока мало изучен. «Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» сформулированы некорректно. Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — сказала она.



В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация препаратом «Спутник V» не только возможна, но и эффективна. «Доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Было показано, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет бустировать (усилять) антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору», — сказал он.