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Инфекционист Минздрава оценил возможность ревакцинации «Спутником V»

По словам Владимира Чуланова, возможность ревакцинации подтверждается независимыми научными исследованиями
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил журналистам, что у предположений о невозможности сделать повторную прививку препаратом «Спутник V» нет научного обоснования.

«В независимых научных исследованиях были доказаны возможность и эффективность ревакцинации вакцинами на основе аденовирусного вектора уже через шесть и более месяцев после первичного курса вакцинации. В течение этого времени уровень антител к аденовирусу снижается до базового и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины», — заявил Чуланов.

С предположением, что препарат «Спутник V», вероятно, не будут применять при повторной вакцинации, в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE» выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она заявила, что компоненты вакцины, возможно, будут разрушаться сохранившимися антителами даже через два года после первой вакцинации.

Гинцбург заявил о возможности усилить иммунитет к COVID-19 ревакцинацией
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Позже Пшеничная заявила, что определенная сложность с повторной вакцинацией одним и тем же препаратом существует, однако этот вопрос пока мало изучен. «Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» сформулированы некорректно. Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — сказала она.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация препаратом «Спутник V» не только возможна, но и эффективна. «Доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Было показано, что ревакцинация через шесть месяцев после первичной однократной вакцинации позволяет бустировать (усилять) антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору», — сказал он.

Авторы
Артем Филипенок, Егор Губернаторов
вакцина Спутник V
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