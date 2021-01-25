Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
В Германии предупредили Европу о «полном одиночестве» без России Политика, 05:05 Больше половины российских студентов заявили о планах заняться бизнесом Общество, 05:00 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 04:52 Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе Общество, 04:43 Президент Мексики заболел COVID-19 Политика, 04:02 В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V» Общество, 04:02 СМИ узнали о предложении сократить время шумного ремонта в жилых домах Общество, 03:43 ДиКаприо и Безос призвали Байдена «увести человечество с края обрыва» Общество, 03:31 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 03:29 Гидрометцентр спрогнозировал рекордное потепление в европейской России Общество, 03:07 Эксперты объяснили сообщения о смертях от вакцины Pfizer Общество, 03:00 СМИ узнали о планах Байдена запретить въезд в США для побывавших в ЮАР Общество, 02:41 «Вашингтон» потерпел первое поражение без российских игроков Спорт, 02:32 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 02:32
Общество ,  
0 

Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

Пять человек, в том числе беременная женщина, погибли в результате стрельбы в жилом доме в Индианаполисе (штат Индиана). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило в 04:00 по местному времени (12:00 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка. Позже полицейские получили информацию о том, что стрельба велась также в соседнем доме. Там нашли тела пяти погибших.

В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек
Общество
Фото:Alex Milan Tracy / Zuma / Global Look Press

В полиции полагают, что речь идет о предумышленном убийстве. Пока правоохранителям не удалось задержать подозреваемого. Также еще не известно, был ли преступник один.

Ранее пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско. Их ранения не представляли угрозу для жизни.

стрельба Индианаполис США
Материалы по теме
При стрельбе в центре Сан-Франциско пострадали пять человек
Общество
В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек
Общество
Мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter