Пять человек погибли в результате стрельбы в Индианаполисе

Пять человек, в том числе беременная женщина, погибли в результате стрельбы в жилом доме в Индианаполисе (штат Индиана). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местного полицейского отделения.

По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило в 04:00 по местному времени (12:00 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка. Позже полицейские получили информацию о том, что стрельба велась также в соседнем доме. Там нашли тела пяти погибших.

В полиции полагают, что речь идет о предумышленном убийстве. Пока правоохранителям не удалось задержать подозреваемого. Также еще не известно, был ли преступник один.

Ранее пять человек пострадали при стрельбе в центре Сан-Франциско. Их ранения не представляли угрозу для жизни.