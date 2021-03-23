Неизвестный открыл стрельбу в магазине в США

Полиция американского города Боулдер в штате Колорадо в своем Twitter предупредила жителей о стрельбе в продуктовом магазине.

Как рассказал NBC News один из очевидцев, он пришел за покупками в магазин King Soopers на юге города, когда услышал выстрелы и увидел трех человек, которые казались ранеными. Позже из здания вывели мужчину в наручниках, он был без рубашки и с окровавленной ногой, однако не ясно, является ли он подозреваемым, отмечает телеканал.

ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке магазина. Когда полицейские прибыли по вызову, неизвестный открыл стрельбу по ним. Есть пострадавшие, однако их число не сообщается.

В середине марта стрельба произошла в трех спа-салонах в штате Джорджия. Тогда семь человек погибли, еще несколько пострадали. Один из подозреваемых был задержан.