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При стрельбе в магазине в США погибли полицейский и пять гражданских

В результате стрельбы в американском штате Колорадо погибли шесть человек, в том числе полицейский, сообщают AJC.com и The Wall Street Journal. Еще двое сотрудников полиции были ранены.

По данным AJC.com, одного подозреваемого удалось задержать, возможно, был еще второй. Местная полиция в своем Twitter подтвердила задержание одного человека, он был ранен. По данным полицейских, среди жертв стрельбы действительно был их коллега.

Предположительно, неизвестный сначала открыл стрельбу на парковке, а затем продолжил стрелять в магазине. Тело одного из убитых было найдено на стоянке. Предположительно, там же припаркован автомобиль стрелявшего, в котором обнаружен чехол для винтовки.

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Фото:Brynn Anderson / AP

Стрельба произошла в продуктовом магазине King Sooper на юге города Боулдер. Телеканал ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке магазина. Когда полицейские приехали на место, неизвестный открыл огонь по ним.

США Колорадо стрельба магазин
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