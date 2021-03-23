При стрельбе в магазине в США погибли полицейский и пять гражданских

В результате стрельбы в американском штате Колорадо погибли шесть человек, в том числе полицейский, сообщают AJC.com и The Wall Street Journal. Еще двое сотрудников полиции были ранены.

По данным AJC.com, одного подозреваемого удалось задержать, возможно, был еще второй. Местная полиция в своем Twitter подтвердила задержание одного человека, он был ранен. По данным полицейских, среди жертв стрельбы действительно был их коллега.

Предположительно, неизвестный сначала открыл стрельбу на парковке, а затем продолжил стрелять в магазине. Тело одного из убитых было найдено на стоянке. Предположительно, там же припаркован автомобиль стрелявшего, в котором обнаружен чехол для винтовки.

Стрельба произошла в продуктовом магазине King Sooper на юге города Боулдер. Телеканал ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке магазина. Когда полицейские приехали на место, неизвестный открыл огонь по ним.