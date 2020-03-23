Россиянку арестовали в Черногории за распространение паники из-за вируса

Она написала в соцсетях о том, что в стране более 1 тыс. зараженных вирусом, а шесть человек скончались. По последним данным, в Черногории 14 зараженных, один человек умер

Гражданку России арестовали в Черногории за распространение паники и недостоверных сведений о ситуации с вирусом в стране, сообщает черногорская газета Vijesti со ссылкой на полицию.

Издание пишет, что арестованная россиянка распространила в социальной сети информацию о том, что в Черногории около 1 тыс. человек заражены коронавирусом, а шесть человек уже умерли. Кроме того, женщина написала, что Черногорию ожидает сценарий Италии.

Она также упомянула о том, что сотрудники отеля Avala инфицированы и госпитализированы.

Полного имени россиянки издание не указывает, называя ее инициалами А.Г., и сообщает, что ей 35 лет.

Женщину арестовала полиция Тивата, суд поместил ее под домашний арест.