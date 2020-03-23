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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянку арестовали в Черногории за распространение паники из-за вируса

Она написала в соцсетях о том, что в стране более 1 тыс. зараженных вирусом, а шесть человек скончались. По последним данным, в Черногории 14 зараженных, один человек умер

Гражданку России арестовали в Черногории за распространение паники и недостоверных сведений о ситуации с вирусом в стране, сообщает черногорская газета Vijesti со ссылкой на полицию.

Издание пишет, что арестованная россиянка распространила в социальной сети информацию о том, что в Черногории около 1 тыс. человек заражены коронавирусом, а шесть человек уже умерли. Кроме того, женщина написала, что Черногорию ожидает сценарий Италии.

Она также упомянула о том, что сотрудники отеля Avala инфицированы и госпитализированы.

Полного имени россиянки издание не указывает, называя ее инициалами А.Г., и сообщает, что ей 35 лет.

Женщину арестовала полиция Тивата, суд поместил ее под домашний арест.

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Посольство России в Черногории сообщило на своей странице в Facebook, что дипломатам известно о задержании гражданки России. Факт задержания сотрудникам посольства устно подтвердили в полиции Тивата. Посольство держит вопрос на контроле, говорится в сообщении.

РБК направил запросы в пресс-службу Министерства Внутренних дел Черногории, в Управление полиции Черногории, в прокуратуру города Котора, в пресс-службу Посольства России в Черногории.

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По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Черногории самый низкий в Европе уровень заражения коронавирусом. По информации ВОЗ на 21 марта в стране было зафиксировано 14 случаев инфицирования. Ночью 23 марта в стране зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Скончавшийся страдал хронической болезнью легких.

Черногория стала последней страной Европы, в которой обнаружили больных коронавирусом. Еще до этого власти страны ограничили въезд иностранцев для того, чтобы препятствовать проникновению вируса, а также ограничили работу ночных клубов, ресторанов, торговых центров минимум на две недели.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Алена Прохоренко
Теги: коронавирус, арест, Черногория
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