В Испании количество жертв коронавируса выросло за сутки на 462 человека

Более 80% умерших граждан королевства — люди старше 70 лет. Власти закупили 640 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и начали их распространять

Фото: Javier Barbancho / Reuters

Количество жертв коронавируса в Испании достигло 2182 человек, за последние сутки в стране скончались 462 человека, следует из опубликованных Минздравом страны данных.

По данным El Pais, 87% умерших — люди старше 70 лет. Больше всего людей с начала вспышки коронавируса умерло в Мадриде — 1 263.

Число случаев заражений, зафиксированных в Испании, составляет 33 089. Это на 4 517 больше, чем днем ранее, сообщает El Pais. По словам директора Координационного центра по оповещениям и чрезвычайным ситуациям Минздрава Фернандо Симона, рост числа случаев заражения, о которых сообщается каждый день, постепенно замедляется. «Но мы до сих пор не уверены, что достигли пика эпидемии», — отметил Симон.

По словам специалиста, рост количества пациентов в отделениях интенсивной терапии снизился с 15 до 13%. Он выразил мнение, что даже такие небольшие сокращения вселяют надежду.