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В Испании количество жертв коронавируса выросло за сутки на 462 человека

Более 80% умерших граждан королевства — люди старше 70 лет. Власти закупили 640 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и начали их распространять
Фото: Javier Barbancho / Reuters

Количество жертв коронавируса в Испании достигло 2182 человек, за последние сутки в стране скончались 462 человека, следует из опубликованных Минздравом страны данных.

По данным El Pais, 87% умерших — люди старше 70 лет. Больше всего людей с начала вспышки коронавируса умерло в Мадриде — 1 263.

Число случаев заражений, зафиксированных в Испании, составляет 33 089. Это на 4 517 больше, чем днем ранее, сообщает El Pais. По словам директора Координационного центра по оповещениям и чрезвычайным ситуациям Минздрава Фернандо Симона, рост числа случаев заражения, о которых сообщается каждый день, постепенно замедляется. «Но мы до сих пор не уверены, что достигли пика эпидемии», — отметил Симон.

По словам специалиста, рост количества пациентов в отделениях интенсивной терапии снизился с 15 до 13%. Он выразил мнение, что даже такие небольшие сокращения вселяют надежду.

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Накануне Министерство здравоохранения Испании сообщило, что власти закупили 640 тыс. экспресс-тестов в Китае на выявление коронавируса и распространили первые 8 тыс. в автономном сообществе Мадрид, где ситуация тяжелее всего. Страна также собирается импортировать еще 6 млн тестов из европейских стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Испания находится на втором месте по количеству случаев заражения в Европе. Первое занимает Италия.

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22 марта премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что власти приняли самые жесткие меры карантина. Населению запретили выходить из дома без необходимости, закрыты учебные заведения, отели, рестораны и бары. Выходить на улицу можно только для посещения продуктовых магазинов, аптек, банков и страховых компаний, а также для ухода за пожилыми людьми, детьми и инвалидами. «К сожалению, количество диагнозов и погибших будет увеличиваться в ближайшие дни. Наступают очень тяжелые дни, мы должны подготовиться с психологической и эмоциональной точки зрения», — отметил Санчес.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Испания
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