Минкомсвязь создала порталы для оказавшихся в режиме изоляции

На порталах все.онлайн и vseonline.online анонсированы различные сервисы для получения медицинской консультации, отдыха и самообучения. Власти утверждают, что все они доступны бесплатно или на льготных условиях

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) совместно с АНО «Цифровая экономика» на время борьбы с коронавирусом запустило два портала, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах, которыми могут пользоваться граждане во время режима изоляции.

Как указывается в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ведомства, на порталах все.онлайн и vseonline.online в момент запуска были доступны 60 сервисов, которые сгруппированы по различным типам потребностей и жизненным ситуациям.

Так, на портале все.онлайн, который назван создателями «цифровым сопротивлением COVID-19», есть рубрики «Бережем себя», «Отдыхаем», «Учимся». В первой даются советы по сохранению здоровья, правилам передвижения по городу, доставке еды. Во второй можно найти фильмы, книги, музыку и игры. В третьей — обучающие программы.

Среди доступных сайтов — сервисы телемедицины Smartmed и Docdoc, видеосервисы Ivi и Okko, услуги такси и каршеринга от «Яндекса» и Mail.ru Group, «Яндекс.Лавка» и Delivery Club.