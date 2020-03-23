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Минкомсвязь создала порталы для оказавшихся в режиме изоляции

На порталах все.онлайн и vseonline.online анонсированы различные сервисы для получения медицинской консультации, отдыха и самообучения. Власти утверждают, что все они доступны бесплатно или на льготных условиях
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) совместно с АНО «Цифровая экономика» на время борьбы с коронавирусом запустило два портала, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах, которыми могут пользоваться граждане во время режима изоляции.

Как указывается в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ведомства, на порталах все.онлайн и vseonline.online в момент запуска были доступны 60 сервисов, которые сгруппированы по различным типам потребностей и жизненным ситуациям.

Так, на портале все.онлайн, который назван создателями «цифровым сопротивлением COVID-19», есть рубрики «Бережем себя», «Отдыхаем», «Учимся». В первой даются советы по сохранению здоровья, правилам передвижения по городу, доставке еды. Во второй можно найти фильмы, книги, музыку и игры. В третьей — обучающие программы.

Среди доступных сайтов — сервисы телемедицины Smartmed и Docdoc, видеосервисы Ivi и Okko, услуги такси и каршеринга от «Яндекса» и Mail.ru Group, «Яндекс.Лавка» и Delivery Club.

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В ведомстве указали, что большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.

По состоянию на 20 марта на удаленный доступ своих сотрудников в России отправили около 13% работодателей, следует из результатов онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру».

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Международная рекрутинговая компания Hays, которая опрашивала работодателей (как отечественных, так и международных, но ведущих деятельность в России) по просьбе РБК, пришла к выводу, что на удаленку своих сотрудников перевели 39% компаний. 91% из них заявили, что намерены сделать это с сохранением 100% заработной платы.

21 марта глава правительства Михаил Мишустин отметил, что сейчас «можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей». Под ними он понимает сокращенный рабочий день и удаленную работу, «которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков». По словам премьера, власти будут следить за переводом сотрудников на дистанционный режим работы, а увольнение «даже в нынешней не очень простой ситуации должно быть крайней мерой».

Автор: Артем Филипенок
Теги: удаленная работа, коронавирус, Минкомсвязь
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