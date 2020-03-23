Правительство приостановило диспансеризацию в России из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке Всероссийской диспансеризации населения для борьбы с коронавирусом

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Всероссийская диспансеризация населения временно приостановлена в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса в стране. Распоряжение правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) <...> временно приостановить проведение <...> Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорится в документе.

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