Пандемия коронавируса , 23 мар, 08:56
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Правительство приостановило диспансеризацию в России из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке Всероссийской диспансеризации населения для борьбы с коронавирусом
Всероссийская диспансеризация населения временно приостановлена в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса в стране. Распоряжение правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.
«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) <...> временно приостановить проведение <...> Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», — говорится в документе.
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