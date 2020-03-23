Директор Театра Вахтангова сравнил запрет спектаклей с бомбой 1941 года

Директор Театра Вахтангова охарактеризовал как катастрофическую ситуацию, сложившуюся в театрах после запрета спектаклей

Кирилл Крок (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Приостановка деятельности и запрет проведения спектаклей сравним с ситуацией 1941 года, когда в Театр им. Вахтангова попала бомба, заявил в интервью телеканалу РБК директор театра Кирилл Крок.

«Остановку деятельности театра я сравниваю, наверное, с ситуацией, когда в 1941 году в театр попала бомба при налете фашисткой авиации, когда театр вдруг раз — и перестал работать <...>. Это такая же ситуация в нашей истории, когда в понедельник выходит указ мэра, [мы] все-таки надеялись что будут какие-то ограничения — до тысячи [зрителей], чуть меньше ста <...>, может, ограничат детские спектакли; но было принято решение, и мы обязаны исполнять. Для театра это очень тяжелая ситуация, потому что театр <...> не существует на государственные деньги, театр подучает господдержку, но 50% в его бюджете средств — это то, что мы получаем от показа спектаклей в Москве и на гастролях», — сказал Крок.

По словам директора, в такой ситуации резервов театра хватит на два месяца. «Театр Вахтангова сможет продержаться, чтобы не уменьшать кому-то зарплату, чтобы выплачивать людям — у них семьи, дети, кредиты, долги — два месяца за счет своих финансовых резервов. Они у нас есть. Но это мы в таком положении, Театр Вахтангова. Я общаюсь с московскими коллегами, небольшими московскими театрами, с детскими — у них ситуация вообще катастрофическая», — добавил он.

Крок рассказал, что театр уже отменил 109 спектаклей на шести сценических площадках и недополученная прибыль составит около 50 млн руб.