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Директор Театра Вахтангова сравнил запрет спектаклей с бомбой 1941 года

Директор Театра Вахтангова охарактеризовал как катастрофическую ситуацию, сложившуюся в театрах после запрета спектаклей
Кирилл Крок (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Приостановка деятельности и запрет проведения спектаклей сравним с ситуацией 1941 года, когда в Театр им. Вахтангова попала бомба, заявил в интервью телеканалу РБК директор театра Кирилл Крок.

«Остановку деятельности театра я сравниваю, наверное, с ситуацией, когда в 1941 году в театр попала бомба при налете фашисткой авиации, когда театр вдруг раз — и перестал работать <...>. Это такая же ситуация в нашей истории, когда в понедельник выходит указ мэра, [мы] все-таки надеялись что будут какие-то ограничения — до тысячи [зрителей], чуть меньше ста <...>, может, ограничат детские спектакли; но было принято решение, и мы обязаны исполнять. Для театра это очень тяжелая ситуация, потому что театр <...> не существует на государственные деньги, театр подучает господдержку, но 50% в его бюджете средств — это то, что мы получаем от показа спектаклей в Москве и на гастролях», — сказал Крок.

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По словам директора, в такой ситуации резервов театра хватит на два месяца. «Театр Вахтангова сможет продержаться, чтобы не уменьшать кому-то зарплату, чтобы выплачивать людям — у них семьи, дети, кредиты, долги — два месяца за счет своих финансовых резервов. Они у нас есть. Но это мы в таком положении, Театр Вахтангова. Я общаюсь с московскими коллегами, небольшими московскими театрами, с детскими — у них ситуация вообще катастрофическая», — добавил он.

Крок рассказал, что театр уже отменил 109 спектаклей на шести сценических площадках и недополученная прибыль составит около 50 млн руб.

Кроме того, зрителям придется вернуть деньги за уже приобретенные билеты. «Мы два дня составляли реестр электронных билетов, которые были проданы нашим зрителям в период с 17 марта по 10 апреля, это порядка 30 тыс. электронных билетов на общую сумму 30,5 млн руб.», — рассказал директор театра.

Крок также уточнил, что все эти деньги нужно вернуть на банковские карты, а у театра нет такой программы и такого опыта, обычно по заявлениям зрителей возвращали деньги за один-два билета. «А тут, вы можете себе представить, 14 тыс. человек — нужно сделать переводы, возврат денег на банковские карты зрителям. Это огромнейший труд, и мы только сегодня это начинаем делать».

При этом директор охарактеризовал ситуацию в Вахтанговском как более благоприятную, чем в других театрах столицы. «У них даже нет денег, чтобы возвратить», потому что собранные за предварительно проданные билеты средства «уже потрачены», уточнил он.

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Власти Москвы еще 5 марта ввели в городе режим повышенной готовности, однако с увеличением числа заболевших ограничительные меры неоднократно усиливались. 16 марта в столице запретили массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек. 17 марта министр культуры Ольга Любимова приказала всем находящимся в ведении министерства театрам, филармониям, циркам и кинотеатрам приостановить работу для посетителей.

Автор: Владислав Гордеев, Илья Доронов
Теги: театры, коронавирус, убытки
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