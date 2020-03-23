СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов

Минэкономразвития предложило профильным комитетам и президиуму Совета по нацпроектам напрямую вносить изменения в федеральную адресную программу и уточнять бюджеты. «Ведомости» пишут, что так деньги смогут проводить за день

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления, направленного в правительство, подлинность которого подтвердил представитель министерства.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что деньги, которые выделяются в рамках федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), расходуются «недопустимо медленно», а небольшие изменения вносятся месяцами.

В связи с этим до конца марта Мишустин поручил изменить нормативные акты правительства таким образом, чтобы решения проектного комитета и президиума [Совета по нацпроектам] были основанием для изменения адресной программы без сбора документов и дополнительных актов.

Представитель Минэкономразвития уточнил газете, что сейчас для изменения программы нужно делать правки по конкретным проектам и после этого уточнять адресную поддержку. Министерство предлагает разрешить профильным комитетам по нацпроектам и президиуму не только напрямую вносить изменения, но и уточнять обоснование бюджетных вложений. Поправки сделают их более эффективными и, как пишет газета, позволят проводить деньги за один день. «Ведомости» указывают, что в адресная программа на 2020-2022 годы предусматривает поддержку десяти нацпроектов. В этом году на нее планируется потратить 838 млрд руб, в следующем — 870 млрд. Минфин, как пишет газета, согласовал проект постановления.

Собеседник газеты также отметил, что федеральная адресная программа распространяется не только на объекты нацпроектов, но они являются приоритетными. Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с Минфином и Минэкономразвития до 1 апреля представить идеи по улучшению эффективности ФАИП по объектам, которые не входят в нацпроекты.

В феврале премьер говорил о том, что все финансовые вопросы, касающиеся нацпроектов, должны решаться оперативно, деньги нужно доводить до исполнителей в установленный срок. «Любое затягивание сроков буду считать недопустимым», — подчеркивал Мишустин. Он также поручил выяснить причины, почему 148 млрд руб, выделенные для нацпроектов, остались неиспользованными. Перенос этих средств с 2019 года на 2020-й он назвал «исключительным» случаем.