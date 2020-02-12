Мишустин назвал недопустимым затягивание сроков по нацпроектам

Михаил Мишустин (Фото: АГН «Москва»)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выяснить причины, по которым 148 млрд руб. на реализацию нацпроектов в прошлом году не были использованы, передает корреспондент РБК.

Он также назвал решение о переносе этих средств с 2019 года на 2020 год «исключительным».

«Наша задача разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация, и принять все меры, чтобы это больше не повторялось», — указал глава правительства на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

Премьер-министр добавил, что все финансовые вопросы по национальным проектам должны решаться оперативно, а средства доходить до исполнителей в установленный срок, а не к концу года. «Любое затягивание сроков буду считать недопустимым», — подчеркнул он.

Премьер-министр также рассказал о создании информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, которая будет интегрировать данные практически всех ведомств. Система позволит оценивать риски и предупреждать о возможных отклонениях в достижении целевых показателей.